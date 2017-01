L’Église catholique et les personnes LGBT en 2015

Ce blog n’a jamais prétendu être « militant » ; néanmoins, son auteur s’est retrouvé en plusieurs occasions « mobilisé » en faveur des personnes LGBT dans l’Église catholique. L’excellent blog de l’association américaine New Ways Ministry, qui plaide pour un renouvellement de l’approche catholique des questions LGBT, dresse un bilan de l’année 2015 dans ce domaine, que je traduis et adapte ci-dessous.

Cela donnera peut-être quelques raisons d’espérer à ceux qui n’espèrent plus, et permettra peut-être à ceux qui se voilent encore la face devant la violence que l’Église fait peser sur les personnes LGBT de laisser tomber une fois pour toute le voile en question. Non, malgré certaines déclarations encourageantes du pape François, on ne peut pas dire que l’Église catholique soit tout amour pour les personnes LGBT. Elle leur montre trop souvent un visage qu’il faut bien qualifier de haineux, soutient les discriminations à leur encontre, voire leur répression, en particulier dans les pays où ils sont les plus vulnérables. Oui, aux États-Unis, des personnes sont licenciées par des institutions catholiques parce qu’elles se marient. Oui, en Afrique subsaharienne, des lois visant à mettre en prison, voire à mettre à mort des personnes homosexuelles ont été soutenues par des évêques catholiques.

Des personnes qui s’opposent publiquement au mariage entres personnes de même sexe montrent à ces mêmes personnes un visage plus ouvert. Le pape François, tout en plaidant pour que les catholiques sortent des « culture wars » et en échappant bien souvent aux clivages traditionnels… s’implique parfois dans ces même culture wars en parlant de « colonisation idéologique » à propos du mariage entre personnes de même sexe et d’« arme atomique » à propos du genre. Et puis, il y a tout ce dont la presse ne parle pas. Des prêtres excluent des personnes homosexuelles, d’autres vont à leur rencontre. Des familles catholiques mettent à la porte leurs enfants LGBT, d’autres les accueillent à bras ouverts, d’autres encore ne savent pas très bien et font comme elles peuvent. Je n’ai pas repris le découpage en « bonnes » et « mauvaises » nouvelles de New Ways Ministry. Vous êtes grands, vous vous débrouillerez.

En résumé, donc :

Les licenciements de personnes LGBT par des institutions catholiques se poursuivent [au moins une cinquantaine rien qu’aux États-Unis ces cinq dernières années].

De nombreux catholiques, en particulier des jeunes (lycéens et étudiants d’établissements catholiques d’enseignement), continuent de protester contre les licenciements injustes de personnes LGBT par des institutions catholiques.

L’Université Fordham [tenue par les Jésuites] publie un communiqué félicitant un enseignant épiscopalien de son département de théologie après son mariage avec un autre homme.

Les évêques allemands mettent en place une politique visant à éviter toute discrimination à l’encontre des personnes LGBT employées par des institutions catholiques.

St. Mary’s Academy, à Portland, dans l’Oregon, devient la première institution catholique à adopter une politique non discriminatoire pour ses employés engagés dans des unions homosexuelles.

La conférence épiscopale américaine maintient parmi ses priorités le combat contre l’extension du mariage aux couples de personnes de même sexe.

L’Irlande adopte par référendum l’extension du mariage aux couples de personnes du même sexe, de nombreux catholiques, prêtres, religieux et laïcs, s’expriment en faveur du « oui », ainsi que deux anciens archevêques anglicans de Dublin.

Le cardinal secrétaire d’État du Vatican qualifie l’extension du mariage aux couples de personnes du même sexe en Irlande de « défaite pour l’humanité ».

Le pape François soutient des propositions visant à interdire le mariage entre personnes de même sexe en Slovaquie et en Slovénie.

Les défilés de la Saint-Patrick à Boston et New York, après avoir refusé pendant des décennies que des groupes LGBT défilent en tant que tels, finissent par l’accepter.

En Louisiane, un homme marié à un autre homme se voit refuser la communion lors des funérailles de sa mère. L’archidiocèse de La Nouvelle-Orléans, qui présentait une approche relativement ouverte de la question homosexuelle sur une page son site web, retire la page en question après qu’elle a été médiatisée.

L’évêque du New Vermont fait une déclaration positive vis-à-vis des personnes transgenre, peu après son installation dans son diocèse.

Une brève rencontre qui aurait eu lieu entre le pape François et la militante contre l’extension du mariage aux couples de personnes du même sexe Kim Davis suscite des interrogations : il s’avère finalement que les seules laïcs que le pape François a rencontrés en particulier au cours de son voyage aux États-Unis sont un de ses anciens étudiants et son partenaire. Le pape François reçoit au Vatican un homme transgenre de nationalité espagnole.

Dieu vous garde ! Heureuse et sainte année !